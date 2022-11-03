Окупант розповів своїй дівчині, що він взяв у полон трьох українців, а вона одразу почала вигадувати варіанти тортур для військових.

Українська розвідка отримала ще один доказ жорстокості і кровожерливості росіян. Жителі країни-агресорки закликають вбивати українських військових, які потрапляють у полон.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, росіянка зажадала катувати і вбивати захисників нашої країни під час телефонної розмови з окупантом. Перехоплення їх бесіди вже з'явилося в Telegram-каналі ГУР.

Так, окупант скаржиться, що кожен день вони знаходяться під ударами ЗСУ. Росіянин також розповів, що він піймав трьох українських військових. Дівчина одразу ж запитала, чи вбили рашисти полонених. Окупант повідомив, що вони допитують українців, на що росіянка відповіла вимогою "розчленувати" військових.

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"Убий! Допитайте, відріжте, вбийте їх, розчленуйте, розірвіть, спаліть! Заберіть все у них, нах*р вони вам потрібні. Ще годувати їх, взагалі не годуйте їх, до дерева прив'яжіть", - заявила дівчина окупанта, на що той почав сміятися.

Рашист попередив дівчину, що потім вона може почути свій голос в групах, натякаючи, що їх розмову можуть прослуховувати і записувати. Однак росіянку це навіть не збентежило.

Військові злочини РФ: що відомо

Російські окупанти вбивають, ґвалтують і катують українців. Військові злочини рашистів не залишаться безкарними. Раніше УНІАН вже повідомляв, що Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловив упевненість, що 2023 рік стане визначальним у питанні притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

Нещодавно в Ізюмі знайшли останки трьох жертв росіян, їх розстріляли в машині. Також ГУР перехопила розмову окупанта, який зізнався, як насправді росіяни втекли з лиману. Він розповів, що рашисти ґвалтували і вбивали людей.

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