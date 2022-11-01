Окупанти розуміли, що ЗСУ наближаються, тому зривалися на місцевих.

Російський окупант зізнався, як насправдні поводилися окупанти у Лимані Донецької області, усвідомлюючи наближення контрнаступу ЗСУ. За його словами, росіяни зривали злість на мирних жителях, скоюючи військові злочини.

Про це свідчить чергове перехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

Окупант під час розмови з дружиною розповів, що загарбники в агонії "вбивали всіх підряд".

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"Ми там повбивали всіх підряд. Старих різали, мужиків. Баб ґвалтували і теж вбивали. Наші хлопці, яких там на якийсь час залишили, говорили, що вони так кричали, так верещали", – згадує окупант.

Дружина була приголомшена такими відвертостями. Вона спромоглася на кілька скупих коментарів: "А-а-аа", "ага-ага", "жах який, угу".

Звільнення Лиману від російських загарбників

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула контроль над Лиманом у Донецькій області, який росіяни контролювали з кінця травня.

Як і в інших деокупованих населених пунктах, тут виявили докази звірств росіян – могили з тілами загиблих під час окупації цивільних і військових, вбитих дітей.

Поразка росіян у Лимані завдала серйозної шкоди репутації російського командування. На його адресу після відходу російських військ з міста вперше голосно зазвучала критика.

Глава Чечні Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євген Пригожин звинувачували військових у невдачах.

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