При цьому інтенсивність опору з боку російської армії поступово наростає.

Російський добровольчий корпус продовжує операцію в Бєлгородській області РФ в районі Шебекіно і його передмістя. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив представник РДК Олександр з позивним "Фортуна".

"Операція на сьогоднішній день триває. По окремих моментах я сказати нічого не можу, але операція триває. Якщо ми говоримо про території, то це передмістя Шебекіно і Шебекіно", - сказав він.

За його словами, інтенсивність опору з боку російської армії поступово наростає.

Відео дня

"Власне, ми цього і добиваємося. Наше завдання - витягнути резерви, які стоять, в тому числі витягнути резерви з фронту. Інтенсивність збільшується. Це бронетехніка, авіація, особовий склад. З атаками акуратно, але нарощують", - сказав він.

Також "Фортуна" зазначив, що населення прикордонних російських територій армію РФ особливо не хвилює - вони обстрілюють свою ж територію артилерією і авіацією, а також не забезпечують безпеку гуманітарних коридорів з Шебекіно, де зараз орудують мародери.

Також він зазначив, що жителі прикордонних регіонів РФ можуть евакуюватися на територію України, якщо звернуться безпосередньо до РДК.

Бойові зіткнення в Білгородській області

Нагадаємо, що бійці "російського добровольчого корпусу Легіону "Свобода Росії" регулярно прориваються на території Російської Федерації.

У четвер, 1 червня, в РДК оголосили, що почали "другий етап операції" на території Бєлгородської області, а саме про бойові дії в районі прикордонного населеного пункту Шебекіно.

Вас також можуть зацікавити новини: