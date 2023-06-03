Є завдання відволікати російську армію з інших напрямків, є завдання набиратися бойового досвіду.

Представник політичного крила Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський змалював найближчі перспективи для російських бійців, які зараз на території Бєлгородської області проводять активні рейди проти путінського режиму. Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо буде можливість закріпитися і утримувати якусь територію тривалий час - значить там буде тимчасова озброєна адміністрація, будуть прийматися якісь заходи щодо взаємодії з населенням на тривалий період. Зараз, до речі, з населенням ніяких проблем у бійців звільнення немає, дуже велика кількість бажаючих приєднатися і інформація про переміщення поліції, армії нам надходить від місцевих жителів, що дуже приємно та надихає", - розповів Барановський.

Також він повідомив про "план Б": "Якщо не буде можливості закріпитися і буде необхідність відступити, значить, відступимо. Немає завдання героїчно зараз померти. Є завдання відволікати російську армію з інших напрямків, є завдання набиратися бойового досвіду, показувати Росії, що опір можливий і потрібно приєднуватися до нього".

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Він підкреслив, що "війна - це мистецтво хитрості, зараз відбуваються маневри, є різні варіанти подій, а все найцікавіше - ще попереду".

Також він зазначив, що в прикордонних регіонах Росії "спадає інформаційний морок, тому що люди стикаються з реальністю і бачать, що вона зовсім не така, як про неї розповідають по російському телебаченню".

"У перспективі про це дізнаються не тільки жителі Бєлгородської області, а й Курської, Брянської, а потім - Москви і всієї країни", - додав він.

Вранці 1 червня російські ЗМІ заявили про бої в Бєлгородській області РФ, що межує з Україною. Незабаром воїни легіону "Свобода Росії" і бійці "Російського добровольчого корпусу" записали звернення, в яких підтвердили свою причетність до бойових зіткнень.

Бійці "Свободи Росії" заявили, що їх метою є звільнення всієї РФ від путінського режиму. Також вони відзвітували про знищеної техніки російських військових на території Бєлгородської області.

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