Представник політичного крила Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський змалював найближчі перспективи для російських бійців, які зараз на території Бєлгородської області проводять активні рейди проти путінського режиму. Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.
"Якщо буде можливість закріпитися і утримувати якусь територію тривалий час - значить там буде тимчасова озброєна адміністрація, будуть прийматися якісь заходи щодо взаємодії з населенням на тривалий період. Зараз, до речі, з населенням ніяких проблем у бійців звільнення немає, дуже велика кількість бажаючих приєднатися і інформація про переміщення поліції, армії нам надходить від місцевих жителів, що дуже приємно та надихає", - розповів Барановський.
Також він повідомив про "план Б": "Якщо не буде можливості закріпитися і буде необхідність відступити, значить, відступимо. Немає завдання героїчно зараз померти. Є завдання відволікати російську армію з інших напрямків, є завдання набиратися бойового досвіду, показувати Росії, що опір можливий і потрібно приєднуватися до нього".
Він підкреслив, що "війна - це мистецтво хитрості, зараз відбуваються маневри, є різні варіанти подій, а все найцікавіше - ще попереду".
Також він зазначив, що в прикордонних регіонах Росії "спадає інформаційний морок, тому що люди стикаються з реальністю і бачать, що вона зовсім не така, як про неї розповідають по російському телебаченню".
"У перспективі про це дізнаються не тільки жителі Бєлгородської області, а й Курської, Брянської, а потім - Москви і всієї країни", - додав він.
Зіткнення в Бкелгородській області
Вранці 1 червня російські ЗМІ заявили про бої в Бєлгородській області РФ, що межує з Україною. Незабаром воїни легіону "Свобода Росії" і бійці "Російського добровольчого корпусу" записали звернення, в яких підтвердили свою причетність до бойових зіткнень.
Бійці "Свободи Росії" заявили, що їх метою є звільнення всієї РФ від путінського режиму. Також вони відзвітували про знищеної техніки російських військових на території Бєлгородської області.