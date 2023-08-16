Ворог поцілив у металеві ангари на території порту, виникли пожежі.

В Офісі президента та Силах оборони півдня показали наслідки нічної атаки безпілотників на морський торговельний порт у Рені, що на півдні Одещини.

Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу виникло загорання 2-х тракторів та виявлено загорання шроту у поруч розташованому складі на площі 10 квадратних метрів, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. За його словами, загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

"Терористи продовжують воювати з продовольством", - додав він.

Фото згорілої сільськогосподарськох техніки та зерна публікують також Сили оборони півдня.

"Саме так очима рашистів виглядають "центри прийняття рішень" і "склади зосередження натівської техніки", - коментують військові.

Також в мережі з'явилися відео атаки на об’єкти портової та промислової інфраструктури Подунав’я, зняті по той бік кордону з Румунією.

Удар по Одеській області 16 серпня - це треба знати

Вночі російські терористи атакували південні регіони України за допомогою ударних безпілотників. Удару завдавали кількома хвилями.

Запускали БПЛА з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ) та мису Чауда на півдні Феодосійської затоки (Крим).

Перша хвиля була спрямована на Миколаївщину, де протиповітряна оборона знищила усі дрони. Згодом ще двох потужних хвиль атак зазнав південь Одещини. Силами протиповітряної оборони знищено 13 дронів типу "Shahed-136", з них 11 - на Одещині.

Ворог поцілив по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. Жертв вдалося уникнути.

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