За словами експерта, росіяни збирали ударні угруповання для потенційного наступу на Суми.

Операція у Курській області РФ може бути пов'язана з тим, щоб убезпечити Суми від потенційного наступу росіян на це місто, як це було на Харківщині. По це в коментарі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан.

Водночас, за його словами, українські диверсійно-розвідувальні групи постійно працюють на території держави-агресора. При цьому, як сказав експерт, росіяни збирали ударні угруповання для потенційного наступу на Суми, тому не дивно, що туди був завданий превентивний удар ЗСУ задля убезпечення своєї території.

"Зараз уже з цього боку Сумам нічого не загрожує, принаймні поки. Є ще одне угруповання росіян у Бєлгородській області з боку Богодухова. Пороз – північніше Богодухова. Там декілька тисяч росіян є, й частина них саме перекидається на Курськ уздовж Пороза", – сказав Світан. Відео дня

Він підкреслив, що крім такого рейду на Курщині, постійно під час бойових дій на ворожій території працюють ДРГ. Зокрема, армійська розвідка може заходити й на 30 кілометрів у тил ворога, а Пороз – це лише 4-5 кілометрів від кордону.

"Наші ДРГ можуть відстежувати переміщення ворожих колон по ворожій території. Вони передають дані, далі корегують вогонь і відбувається знищення. Так було, наприклад, під Рильськом. За деякими даними, там було знищено 490 російських терористів", – зазначив військовий.

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

Російські командири відмовляються відводити в тил строковиків, при цьому російські солдати строкової служби залишаються на позиціях у Курській області. Про це пишуть росЗМІ.

Йдеться про строковиків, які служать у частинах в інших регіонах і були направлені в Курську область у рамках відрядження. Так, відомо, що деякі солдати приїхали з Воронезької області РФ.

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