Саме на цій машині Олексій Резніков завоював золоту медаль та став чемпіоном України з їзди по бездоріжжю у 2013 році.

Міністр оборони Олексій Резніков передав українським захисникам власний баггі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОУ.

"Автомобілі типу баггі – це високопрохідні машини, які з легкістю долають найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80км/год. Такі машини користуються попитом серед бійців Збройних сил, зокрема Сил спецоперацій", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що саме на цій машині Резніков завоював золоту медаль та став чемпіоном України з їзди по бездоріжжю у 2013 році.

В повідомленні сказано, що перед тим, як передати авто воїнам, Резніков особисто провів тест-драйв у важких умовах.

Також до допису додано сюжет Військового телебачення України про те, як випробовували баггі та про технічні характеристики авто.

Раніше 1 червня стало відомо, що Німеччина планує передати Україні сучасну систему ППО.

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