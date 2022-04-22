Міністр зауважив, що Путін не зупиниться в Україні, якщо світ й далі боятиметься йому протистояти.

Українська армія зможе звільнити окуповані території та вигнати російських загарбників, якщо отримає потрібне важке озброєння. Інакше російський диктатор Володимир Путін не зупиниться.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у статті для WSJ.

"Насамперед нам потрібне важке озброєння для оборони та звільнення окупованих Росією територій. Я знаю, що цю зброю можна швидко отримати з різних країн. Все, що потрібно, це бажання зробити це. Якщо ви дасте нам цю зброю, ви покажете світові, що не боїтеся протистояти злу", - зазначив він.

Міністр зауважив, що одночасно необхідно запровадити глобальне ембарго на російську нафту та газ, а також жорсткі санкції проти російської банківської системи та торгівлі.

"Якщо ви нам все це дасте, через кілька місяців російські окупанти зникнуть з України. Якщо ні, то війна затягнеться, а терористична держава Російська Федерація зруйнує репутацію світових лідерів і спонукає інших пройдисвітів випробувати свої сили. Полум'я війни може будь-якої миті перекинутися на інші країни, тому що Володимир Путін не зупиниться в Україні", - додав Резніков.

Міністр оборони наголосив, що перемога України – це єдиний результат, який змусить Росію переосмислити свою стратегію агресії.

"Ми можемо це зробити. Ми вже довели свою хоробрість. Нам потрібні лише інструменти. Як тільки робота буде виконана, ми можемо приступити до важливої ​​справи - створення нової архітектури світової безпеки, позбавленої структурних дефектів минулого", - резюмував міністр.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його розмір становитиме 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників.

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