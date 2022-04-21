Крім того, Сполучені Штати передадуть Україні тактичні безпілотники й інше озброєння.

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його розмір становитиме 800 млн доларів.

Про це Байден оголосив під час промови 21 квітня.

"Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників", - наголосив він.

Американський президент наголосив, що військова допомога рекордними темпами надходить до України. За словами Байдена, США докладають зусиль, щоб допомогти українській армії стримати наступ окупантів на сході.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на безпекову допомогу Україні. Ця допомога передбачала закупівлю засобів для збиття російських літаків і вертольотів в українському повітряному просторі.

13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні оборонну допомогу ще на 800 млн доларів. У цьому пакеті передбачалося передати Україні 11 гелікоптерів Mi-17, 300 дронів-камікадзе Switchblade, 18 гаубиць і захисне спорядження від хімічних атак, 200 бронетранспортерів M113, 10 контр-батарейних радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 тис. наборів бронежилетів і шоломів.

19 квітня стало відомо, що впродовж 24 годин із США в Європу вилетить ще 7 літаків з безпековою допомогою для України.

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