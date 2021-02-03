При цьому Україна не знає, скільки державного й комунального майна знаходиться в ОРДЛО.

Віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков розповів про майнові збитки від окупації Росією частини Донбасу.

Про це йдеться в інтерв’ю Lb.ua.

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«За різними оцінками, нам на Донбасі завдали близько 120 мільярдів майнових збитків, на думку ж Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, мінімально на відновлення регіону треба буде близько 22 мільярдів доларів. Це все приблизні цифри, але те, що вони колосальні - факт», – відповів Резніков.

При цьому, зауважує віце-прем’єр, в Україні не знають, скільки державного й комунального майна знаходиться на окупованій частині Донбасу і яка сума збитків від його відчуження, не кажучи вже про приватне майно.

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Автор: УНІАН