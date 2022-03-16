Міністр зазначив, що активний опір на вулицях російських міст – це спосіб змінити своє місце в списку військових злочинців.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до громадян РФ: "прозрінь" недостатньо, не імітуйте - дійте.

Про це він повідомив у Facebook.

"Також звертаюся до тих громадян Росії, особливо - до публічних осіб, які раптово "прозріли". Вам не хочеться асоціюватися з людоїдським режимом, який вас влаштовував, але зараз зірвався з ланцюга. Розумію", - зазначив міністр.

Однак він нагадав, що сьогодні рівно 8 років з моменту військового злочину – імітації "референдуму" - який Кремль вчинив у Криму.

"Війна триває не 20 днів. А більше 8 років. Ви могли про це забути, але ми-то все пам'ятаємо", - підкреслив Резніков.

Глава Міноборони заявив, що жоден українець більше не повірить їм на слово.

"Ніхто не повірить, що ви "не знали" або що "вас обдурили". "Прозрінь" недостатньо. Якщо хочете пом'якшити свою провину, необхідно діяльне каяття. Так говорить закон. Дійте", - додав він.

Резніков зазначив, що активний опір військовій авантюрі, не постами з турецького або ізраїльського готелю, а на вулицях російських міст – це спосіб змінити своє місце в списку військових злочинців.

"Не імітуйте. Дійте", - сказав він.

Нагадаємо, у Міноборони оцінили загрозу втручання Китаю у російсько-українську війну. Так, радник міністра оборони Маркіян Лубківський не вважає, що Китай ризикне надати допомогу Збройним силам Росії за запитом Путіна.

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