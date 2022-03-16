Міністр наголосив, що ця кількість щодня зростатиме.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль не в змозі приховати смерті російських загарбників, адже у понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання знищених в Україні окупантів.

Про це він повідомив у Facebook.

"У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено в Україні. Ця кількість щодня зростатиме", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ.

"Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло. Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують у бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих", - підкреслив Резніков.

Як повідомляв УНІАН, генеральний штаб Збройних сил України опублікував загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 березня.

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