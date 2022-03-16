Про запит РФ Китаю стало відомо 13 березня. Однак у Москві та в Пекіні це заперечили.

Радник міністра оборони Маркіян Лубківський не вважає, що Китай ризикне надати допомогу Збройним силам Росії за запитом Путіна.

Про це Лубківський заявив в ефірі національного телемарафону.

Він звернув увагу на те, що КНР не поспішає з відповіддю на запит росіян. В іншому разі Пекін, вважає Лубківський, почув сигнал від США про наслідки у разі підтримки агресії проти України.

"Пауза затягнулася, як ми бачимо, з боку КНР. Я особисто не думаю, що Китай піде на протистояння з усім світом. Сполучені Штати Америки в особі радника з питань нацбезпеки Саллівана достатньо жорстко попередили про можливі наслідки допомоги. Думаю, цей сигнал почутий Китаєм. І ця країна не ризикне виступити на стороні РФ або ж у будь-який спосіб їй допомагати", - сказав радник Резнікова.

Росія звернулась до Китаю за допомогою у війні проти України

Як дізналося видання Financial Times, Китай уже "сигналізував" Москву про надання Росії на прохання Путіна фінансової і військової допомоги у зв’язку з війною проти України та запровадженими санкціями.

Невідомо тільки, чи Китай збирається підтримувати агресію Росії у майбутньому та чи вже почав надсилати запрошену Кремлем допомогу.

Про запит РФ Китаю стало відомо 13 березня. Однак у Москві та в Пекіні це заперечили.

Нищівні санкції проти Росії запровадили після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.

Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов’язань, санкцій проти російських банків тощо. Окремо ряд технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.

Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Також західні розвіддані вказують на те, що у Путіна вичерпуються ресурси для ведення війни у живій силі і техніці, оскільки попередньо Москва розраховувала на "бліцкриг" України.

Вас також можуть зацікавити новини: