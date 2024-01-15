Грунти підмерзли і ворог намагаться застосовувати все більше техніки.

Ворог найближчим часом буде намагатися більш масовано штурмувати не тільки Авдіївський напрямок, але й по всій лінії фронту. Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російські окупанти не залишають спроб оточити і захопити Авдіївку будь-якою ціною, не дивлячись на шалені втрати, які несуть від початку загострення, яке розпочалося з 10 жовтня. За його словами, тільки за грудень на Авдіївському напрямку ворог втратив більше 100 одиниць броньової техніки.

Барабаш розповів, що після того як підмерзли грунти, ворог більш активно застосовує техніку.

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"І є певне підтвердження того, що ворог найближчим часом буде намагатися більш масовано штурмувати не тільки Авдіївський напрямок, але й по всій лінії фронту. А щодо нашого напрямку, то є дані про підтягнення ворогом чергового танкового полку в район Макіївки", - зазначив очільник Авдіївської міської військової адміністрації.

Він нагадав, що Макіївка від Авдіївки через Ясинувату знаходиться на відстані 40-45 км і для танкового підрозділу подалати цю відстань колоною можна максимум за півдня.

Барабаш зазначив, що ворог добре забезпечений технікою. За його словами, останній місяць-півтора підбиті на Авдіївському напрямку танки, це здебільшого Т-90 "Прорив", тобто це найсучасніші моделі, які є на озброєнні РФ. Він також додав, що особовий склад не є проблемою для ворога – на Авдіївському напрямку сконцентровано близько 40 тисяч окупантів. За його словами, почастішали випадки відмови окупантів йти на штурм, але "ціла "машина" працює на те, щоб заганяти їх на цей убій, на смерть". При цьому додав, що ворожі штурми відбуваються щодня і майже цілодобово – окупанти йдуть не по 40 осіб на штурм, як раніше, а до 10 осіб.

Росія посилила атаки на деяких напрямках - що відомо

Як повідомляв УНІАН,за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 14 січня, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 94 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 16 атак неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник 10 разів атакував біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного, але успіху не мав.

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