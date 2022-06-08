У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на інших флангах.

Україна успішно контратакує росіян на Херсонщині, українська оборона Сєвєродонецьку тримається.

Про це йдеться в огляді Міноборони Великобританії.

"Росія продовжує намагатися атакувати Сєвєродонецький котел з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається. Малоймовірно, що за останні 24 години будь-яка сторона набула значних успіхів", - йдеться у повідомленні.

У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на інших флангах.

Нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі повернувши контроль над східним берегом річки Інгулець.

В окупованій Херсонській області Росія примусово узгоджує свою адміністрацію з адміністрацією Російської Федерації, вводячи російський рубль як законний платіжний засіб і наймаючи російських вчителів для впровадження російської програми та мови в школах.

"Росія, швидше за все, стверджуватиме про окупацію Херсона як про свідчення покращення управління та рівня життя українського народу", - відзначили у відомстві.

У відомстві додали, що оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 км, Росія та Україна стикаються зі схожими проблемами у підтримці лінії оборони, одночасно звільняючи боєздатні бойові підрозділи для наступальних дій.

Раніше стало відомо, що російські сили почали відведення своїх військ з позицій в Запорізькій області.

За даними аналітиків, окупанти вирішили вчинити так з двох причин: або для того, щоб перевести пошкоджені частини в тилові райони, або для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області.

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