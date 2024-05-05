Російські загарбники готують перший призов на окупованих територіях Запорізької області. Кремль хоче розширити свій вплив на захопленій землі України.
Як повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X) з посиланням на данні розвідки, гауляйтер окупованої частини Запорізької області підписав "указ" про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в окупованих районах. Це буде перший призов РФ в окупації.
На думку британців, призов повинен задовольнити потребу загарбницьких військ у додаткових силах. Водночас призов буде обмеженим, оскільки частина жителів виїхала з окупації. Зокрема, у Мелітополі залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них - це етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.
"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління", - вважають у розвідці.
Крім того, ця процедура має на меті перевірити, чи мають мешканці окупованих територій російські паспорти і чи голосували вони на "виборах" президента РФ.
Війна в Україні - ситуація на окупованих територіях
Раніше повідомлялось, що Росія примусово виселяє з будинків мешканців окупованих територій, а саме жителів Голої Пристані, Коханів та Гладківки, що на Херсонщині.
Своєю чергою заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що росіяни налякані спротивом українців в окупації. За його словами, попри окупацію, український спротив досі існує.
У Москві 7 травня Кремль влаштує "циркову виставу", яка має назву "інавгурація президента РФ". За даними ЦНС, перегляд трансляції буде обов'язковим для жителів тимчасово окупованих територій України.