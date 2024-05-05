Ворог хоче примусити населення прийняти російське управління.

Російські загарбники готують перший призов на окупованих територіях Запорізької області. Кремль хоче розширити свій вплив на захопленій землі України.

Як повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter (X) з посиланням на данні розвідки, гауляйтер окупованої частини Запорізької області підписав "указ" про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в окупованих районах. Це буде перший призов РФ в окупації.

На думку британців, призов повинен задовольнити потребу загарбницьких військ у додаткових силах. Водночас призов буде обмеженим, оскільки частина жителів виїхала з окупації. Зокрема, у Мелітополі залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них - це етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.

Відео дня

"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління", - вважають у розвідці.

Крім того, ця процедура має на меті перевірити, чи мають мешканці окупованих територій російські паспорти і чи голосували вони на "виборах" президента РФ.

Війна в Україні - ситуація на окупованих територіях

Раніше повідомлялось, що Росія примусово виселяє з будинків мешканців окупованих територій, а саме жителів Голої Пристані, Коханів та Гладківки, що на Херсонщині.

Своєю чергою заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що росіяни налякані спротивом українців в окупації. За його словами, попри окупацію, український спротив досі існує.

У Москві 7 травня Кремль влаштує "циркову виставу", яка має назву "інавгурація президента РФ". За даними ЦНС, перегляд трансляції буде обов'язковим для жителів тимчасово окупованих територій України.

Вас також можуть зацікавити новини: