У Центрі спротиву кажуть, що таким чином Росія бере у Північної Кореї не лише зброю, а й досвід культу особистості.

У Москві 7 травня Кремль влаштує "циркову виставу", яка має назву "інавгурація президента РФ". Перегляд трансляції буде обов'язковим для жителів тимчасово окупованих територій України, повідомляє Центр національного спротиву.

"Терористи з Кремля беруть з Північної Кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості", - наголосили у повідомленні.

За даними Центру, у школах, комунальних підприємствах, на площах населених пунктів буде встановлено екрани, де транслюватимуть "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна.

Відео дня

"Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення", - підкреслили у повідомленні.

Раніше у Центрі повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях колаборанти почали залучати окупантів та "добровольців" армії РФ для того, аби вони промивали мізки дітям та виховували в них "патріотів Росії". Нещодавно бойовики угруповання "Дніпро" провели лекцію, яку присвятили війні, учням Новософіївської школи, що знаходиться на ТОТ Херсонщини. Такі "уроки" є не одиничними випадками, а швидше за все, постійними заходами.

Також відомо, що наразі у школах на окупованих територіях основними предметами є російська мова та історія, адже більшість вчителів з інших галузей відмовляються співпрацювати з окупантами.

"Діти цілими днями змушені вивчати подвиги дідів, що воювали та великий руский "язик". Про математику, фізику чи хімію інколи взагалі не йдеться, адже тут критично бракує кадрів для закладів освіти. Мова насамперед про вчителів старших класів та представників адміністрації навчальних закладів", - додали у повідомленні.

Що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях

Раніше повідомлялось, що Росія примусово виселяє з будинків мешканців окупованих територій, а саме жителів Голої Пристані, Коханів та Гладківки, що на Херсонщині.

"Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах. Населення тимчасово розміщують у населених пунктах Півдня Херсонської області та у Криму. Приміщення, де їх розміщують спеціально переповнені, та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати до переїзду в Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська", - розповіли у Центрі національного спротиву.

Своєю чергою заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що росіяни налякані спротивом українців в окупації. За його словами, попри окупацію, український спротив досі існує.

"Практично весь наш "Бердянський світ" приємно шокований, що це триває, і доходить до того рівня, що російські канали і боти створюються саме через те, що окупанти бояться. Всі колаборанти брали участь у так званих виборах під охороною, зі зміною місця проживання та іншими заходами безпеки. Фактично спротив може ці "вибори" зривати", - зазначив він, розповідаючи про "вибори", які проводила РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: