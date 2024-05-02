Вивезеному населенню росіяни забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі.

Російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки Херсонської області.

"Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах. Населення тимчасово розміщують у населених пунктах Півдня Херсонської області та у Криму. Приміщення, де їх розміщують спеціально переповнені, та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати до переїзду в Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська", - повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що вивезеному населенню росіяни забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу.

Відео дня

"Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти", - додали у ЦНС.

За даними спротиву, що разом з цим загарбники облаштовують накриття сіткою автомобільної дороги Р57 на ділянці Гола Пристань — Таврійське. Сітки закріплюють на деревах і стовпах уздовж дороги.

"Таким чином окупанти намагаються уберегти свою техніку від українських дронів", - пояснили у ЦНС.

Ситуація на окупованій території

Окупаційна влада пропонує "інвесторам" з РФ купити незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя. Йдеться про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку.

Крім того, на окупованій території Україні збільшили кількість правоохоронних органів. РФ найняла 14 тисяч міліціонерів і розгорнула щонайменше 35 000 співробітників Росгвардії. Таким чином посилюється контроль над цивільними.

За даними британської розвідки. Москва готується до депортації українців на окупованих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: