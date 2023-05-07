Очільник ГУР зауважив, що росіяни сприймають такі дурниці.

Атаку на Кремль росіяни показуватимуть як "перемогу", хоч це й звучить як жарт.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю YahooNews.

За його словами, Росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться зіштовхнутись. Крім того, окупанти накопичують ракети, щоб зірвати український контрнаступ.

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"Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець", - зазначив Буданов.

Серед іншого, Буданов визнав, що РФ вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на Кремль окупанти показуватимуть як "перемогу", стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства.

"Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці", - пояснив Буданов.

Атака на Кремль

В ніч на 3 травня Кремль нібито атакували два безпілотники. Росія звинуватила в інциденті Україну, а скандальний Дмитро Медведєв навіть закликав убити Володимира Зеленського.

Водночас Україна причетність до цього інциденту спростовує. Зокрема, того ж дня президент України Володимир Зеленський спростував причетність нашої держави до вибуху безпілотника над Кремлем. За його словами, Україна не атакує ні Путіна, ні Москву. А прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров додав, що перед Україною у цій війні стоїть завдання звільнити захоплені Росією території, а не завдавати ударів по Москві.

Як повідомляв Sky News з посиланням на джерела, британська розвідка вважає, що Росія інсценувала цей удар. Для України така атака на Кремль не вигідна з військової точки зору.

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