В окупований Росією Бердянськ Запорізької області прибули близько 500 військовослужбовців росгвардії.
Як розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України, росіян привезли в окуповане українське місто для посилення адміністративно-поліцейських заходів.
Також повідомляється, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро.
Зокрема за добу обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад 40 населених пунктів, в тому числі: Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.
Війна в Україні: ситуація в Запорізькій області
Як повідомляв УНІАН, окупаційна "влада" тимчасово захопленої частини Запорізької області прагне запровадити цілодобову комендантську годину. Її тривалість відрізнятиметься в залежності від населених пунктів.
Нещодавно стало відомо, що у Запорізькій області окупанти почали відбирати майно евакуйованих українців. А через російський полон пройшли понад півтисячі цивільних українців у Запорізькій області. Близько половини заручників росіян досі в полоні.
А сьогодні, 23 лютого, у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух: підірвалася машина російських окупантів. Одним із постраждалих виявився місцевий поліцейський-колаборант, йому відірвало ногу.