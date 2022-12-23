Російські війська продовжують тероризувати цивільних, що проживають уздовж правого берега річки Дніпро у Запорізькій та Херсонському областях.

В окупований Росією Бердянськ Запорізької області прибули близько 500 військовослужбовців росгвардії.

Як розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України, росіян привезли в окуповане українське місто для посилення адміністративно-поліцейських заходів.

Також повідомляється, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро.

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Зокрема за добу обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад 40 населених пунктів, в тому числі: Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.

Війна в Україні: ситуація в Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, окупаційна "влада" тимчасово захопленої частини Запорізької області прагне запровадити цілодобову комендантську годину. Її тривалість відрізнятиметься в залежності від населених пунктів.

Нещодавно стало відомо, що у Запорізькій області окупанти почали відбирати майно евакуйованих українців. А через російський полон пройшли понад півтисячі цивільних українців у Запорізькій області. Близько половини заручників росіян досі в полоні.

А сьогодні, 23 лютого, у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух: підірвалася машина російських окупантів. Одним із постраждалих виявився місцевий поліцейський-колаборант, йому відірвало ногу.

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