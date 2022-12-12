Близько половини заручників росіян досі в полоні.

Через російський полон пройшли понад півтисячу цивільних на Запоріжжі.

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, близько половини досі перебувают в полоні.

"Протягом дев’яти місяців війни задокументовано численні факти порушення прав людини та насильства. Через російський полон пройшли 573 наших земляків, 232 і досі у заручниках. При цьому міжнародні організації демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку", – наголосив він.

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В ефірі телеканалу FREEDOM він також додав, що серед полонених – представники органів влади, і бізнесмени, і керівники підприємств.

"Мета викрадення різна: пограбувати, змусити співпрацювати", – пояснив Старух.

Ситуація на Запоріжжі

Російські окупанти мають котроль над значною частиною Запорізької області. Під окупацією, зокрема, Енергодар, де розташована ЗАЕС, яку окупанти атакують і на якій влаштовують провокації, Мелітополь, Бердянськ.

Підконтрольні Україні населені пункти, зокрема, обласний центр і передмістя, зазнають регулярних обстрілів з боку росіян.

Контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку поки не був розпочатий. Як пояснювали військові експерти, наразі для цього немає умов. Водночас прогнозують, що незабаром тут буде активізація бойових дій.

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