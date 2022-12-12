Через російський полон пройшли понад півтисячу цивільних на Запоріжжі.
Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, близько половини досі перебувают в полоні.
"Протягом дев’яти місяців війни задокументовано численні факти порушення прав людини та насильства. Через російський полон пройшли 573 наших земляків, 232 і досі у заручниках. При цьому міжнародні організації демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку", – наголосив він.
В ефірі телеканалу FREEDOM він також додав, що серед полонених – представники органів влади, і бізнесмени, і керівники підприємств.
"Мета викрадення різна: пограбувати, змусити співпрацювати", – пояснив Старух.
Ситуація на Запоріжжі
Російські окупанти мають котроль над значною частиною Запорізької області. Під окупацією, зокрема, Енергодар, де розташована ЗАЕС, яку окупанти атакують і на якій влаштовують провокації, Мелітополь, Бердянськ.
Підконтрольні Україні населені пункти, зокрема, обласний центр і передмістя, зазнають регулярних обстрілів з боку росіян.
Контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку поки не був розпочатий. Як пояснювали військові експерти, наразі для цього немає умов. Водночас прогнозують, що незабаром тут буде активізація бойових дій.