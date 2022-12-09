Волонтери моніторингового проекту "OSINT Бджоли" ідентифікували росіянина, який, ймовірно, був причетний до вбивства мирних мешканців Новомихайлівки (Бердянський район Запорізької області).
Як розповів розслідувач Іраклі Комахідзе, 23 листопада російські військові викрали з будинку на вулиці Мерзляка у Новомихайлівці двох громадян – Сергія Голубенка (40 років) та Миколу Хомнікова (32 роки). Далі окупанти вивезли їх до лісосмуги. Там вони застрелили українців і залишили їхні тіла.
Розслідувачі називають головним підозрюваним у злочині такого собі Сланова Батраза Володимировича. Це військовий-контрактник 503 полку 19-ї мотострілецької дивізії (базується у Владикавказі, Північна Осетія), водій вогневої підтримки.
"OSINT Бджоли" встановили, що у 2017 року Сланова було засуджено на 6 місяців позбавлення волі за керування автомобілем у стані сп'яніння.
Вони також опублікували дані Батраза та його батьків:
- Сланов Батраз Володимирович, дата народження – 10.02.1990, ІПН 151208068244, паспорт РФ 9009 951203, виданий 17.03.2010 відділом УФМС Росії по республіці Північна Осетія в Приміському районі. Адреса реєстрації: Республіка Північна Осетія, Приміський район, село Чермен, вулиця Леніна, 17.
- Сланов Володимир Романович, дата народження – 12.05.1962, ІПН 151201664128, паспорт РФ 9007 798764 (батько); Сланова Роза Шалваївна (мати).
Ситуація на Запорізькому напрямку
Російські загарбники контролюють близько половини території Запорізької області.
Під окупацією, зокрема, Енергодар, де розташована ЗАЕС, яку окупанти атакують і на якій влаштовують провокації, Мелітополь, Бердянськ.
Ворог регулярно обстрілює підконтрольні Україні населені пункти. Зокрема, обласний центр і передмістя.
Як пояснював військовий експерт Олександр Коваленко, контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку поки не розпочатий – для цього умови поки не сформувалися. Утім кіборг, військовий ЗСУ та секретар оборонного комітету Верховної ради Роман Костенко прогнозує, що незабаром тут буде активізація бойових дій.