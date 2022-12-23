"Кар'єрний зліт" зрадника яскраво закінчився, він отримав "по заслугах".

Одним із постраждалих після вибуху авто у Мелітополі виявився місцевий поліцейський-колаборант.

Мова йде про колишнього співробітника внутрішньої безпеки Національної поліції Андрія Блавацького. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Як зазначив мер, після окупації Мелітополя колаборант отримав від загарбників місце "начальника лінійного відділу міліції". "Сьогодні кар'єрний зліт зрадника так само яскраво закінчився", - додав мер міста.

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Він уточнив, що від вибуху Блавацькому відірвало ногу. "Наразі стоїть питання, чи залишиться друга нога", - зауважив Федоров і додав, що зрадник отримав "по заслугах".

Ліквідація зрадників і окупантів у Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 лютого, у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух: підірвалася машина російських окупантів.

Після вибуху російські пропагандисти з місця події звітували, що в салоні автомобіля, імовірно, спрацювала саморобна бомба, а всередині перебували співробітники російської ФСБ, одному з яких відірвало кінцівку. Стан іншого окупанта не уточнюють – імовірно, він теж поранений.

Це не перший випадок вибухів у Мелітополі, внаслідок яких гинуть і отримують поранення російські окупанти та їхні місцеві колаборанти. Окрім регулярних ударів ЗСУ по їхнім базам, у місті діють ще й наші партизани.

Наприклад, у вересні в результаті вибуху в Мелітополі був ліквідований один із поліцейських-колаборантів. Як розповів тоді мер міста Іван Федоров, ліквідований Денис Стефанков був одним із 118 зрадників-поліцейських, які перейшли на бік ворога.

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