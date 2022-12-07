Вони оголошують майно нічийним і забирають його.

В тимчасово окупованому Приморську Запорізької області розклеїли оголошення з повідомленням, що власникам майна необхідно звернутись в окупаційну адміністрацію за документами, або майно визнають нічийним та відберуть.

Як йдеться у повідомленні "Центру національного спротиву", російські окупанти практикують "схему оголошення майна, яке вони хочуть віджати, нібито "безгосподарським". Списки об’єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової адміністрації окупантів".

Зазначається, що в переліку є об’єкти нерухомості, транспортні засоби, які належать громадянам України, а також комунальне та державне майно.

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Щодо порожніх квартир - в містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію.

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