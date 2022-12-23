Щодо пасажирів та їхнього стану, за словами Федорова, інформація уточнюється.

У центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських окупантів, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців, підірвано автівку, якою користувались рашисти", - зазначив він.

Щодо пасажирів та їхнього стану, за словами Федорова, інформація уточнюється.

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ОНОВЛЕНО 12:38 Вибух підтверджують й окупаційні сили. Пропагандистський ресурс ТАСС пише з посиланням на "гауляйтера" Рогова, що вибух стався поблизу місцевого парку.

Повідомляється про двох поранених.

Пропагандисти з місця події звітують, що у салоні автомобіля, імовірно, спрацювала саморобна бомба, всередині перебували співробітники російської ФСБ. Одному, як стверджують кремлівські посіпаки, відірвало кінцівку. Стан іншого ФСБшника не уточнюють – імовірно, він теж поранений.

Вибухи в Мелітополі та ситуація на фронті – актуальні новини

Українські війська регулярно б’ють по окупантах в Запорізькій області, паралізуючи рух ворога і його оборонну спроможність.

Нещодавно вибухи пролунали у лігві ФСБ в Мелітополі, на блокпості противника за 20 км від міста і на місці базування радіолокаційної станції.

Крім того, "бавовна" завітала на базу росіян в будівлі місцевого ліцею.

Наразі тривають жостокі бої за Донецьку область. Протягом минулої доби українські титани відбили штурми ворога під Бахмутом, розбивши загони терористів.

Окремо Генштаб повідомляє про відбиття атак росіян у районах ще 18 населених пунктів.

На півдні російські війська окопуються у спробі захиститися від контрнаступу ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч терористів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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