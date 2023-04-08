Ситуація з енергетикою в Україні має покращитися з потеплінням.

Російська зимова ракетна кампанія із завдання серйозного удару українській енергетичній системі провалилася.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки. Зазначається, що масштаби ракетних атак росіян навесні стали значно меншими.

"Досить імовірно, що кампанія Росії по завданню серйозного удару об'єднаній енергетичній системі України впродовж зими 2022-2023 року провалился. Росія здійснювала далекобійні удари з жовтня 2022 року, але широкомасштабні атаки стали рідкісними з початку березня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

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Водночас продовжуються удари менших масштабів (із застосуванням менше ніж 25 боєприпасів), але вони, імовірно, мають набагато менший вплив на об'єднану енергетичну систему України.

При цьому українські компанії енергетичних мереж продовжують закуповувати замінні трансформатори та інші критичні компоненти.

"Транспортування і встановлення цих компонентів є головною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів, які важать не менше 100 тонн", - сказано у повідомленні.

У британській розвідці прогнозують, що ситуація з енергетикою в Україні покращиться з приходом потепління. "Імовірно, що планування та підготовка до наступної зими вже почалися", - сказано в повідомленні.

Масовані ракетні атаки РФ проти України

Як повідомляв УНІАН, 25 березня керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські військові відмовляються від тактики завдання масованих ракетних атак і починають застосовувати точкові удари, в пріоритеті залишатимуться об'єкти енергетичної інфраструктури. За її словами, масовані ракетні атаки відходять у минуле, оскільки росіяни не мають можливостей одразу запускати від 50 до 80 ракет, але абсолютно виключати такий крок неможливо.

11 березня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що з жовтня 2022 року росіяни здійснили 15 масованих ракетних атак по території України, лише за цей період вони запустили понад 820 крилатих балістичних ракет.

Востаннє масовану ракетну атаку по Україні росіяни провели 9 березня, вона тривала понад 6 годин.

З огляду на те, що українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності, міністр енергетики Герман Галущенко 7 квітня підписав документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії.

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