Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Слідком РФ вирішив перевірити інформацію, розміщену у ЗМІ, щодо пострілів українського журналіста Юрія Бутусова з гаубиці на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

"Голова Слідчого комітету РФ доручив слідчим центрального апарату перевірити вказану інформацію й оцінити дії стрілка з точки зору чинного законодавства", – йдеться у повідомленні.

За наявності обґрунтувань діям Бутусова "буде надана правова оцінка у рамках кримінальної справи про злочини щодо мирного населення південно-сходу України".

Що передувало

Державне бюро розслідувань (ДБР) в рамках розпочатого кримінального провадження перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у мережі.

На ролику він стріляє з "гаубиці Д-20" калібром 152 мм, вигукуючи: "По окупантах вогонь". Пізніше в ДБР додали, що порушили кримінальне провадження не проти Бутусова, а за вказаним у його публікації фактом.

Кримінальну справу відкрили після перепалки Бутусова з президентом Володимиром Зеленським на прес-марафоні 26 листопада. Журналіст поцікавився позицією глави держави щодо опублікованих даних Bellingcat про зрив спецоперації з затримання "вагнерівців".

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Читайте такожВмотивована армія, нове озброєння чи просто страх: що зупиняє Росію від військового наступу на УкраїнуПідконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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Автор: Яна Ставська