На ньому журналіст стріляє з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм.

У Державному бюро розслідувань заявили, що порушили кримінальне провадження не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом.

Про це йдеться у заяві на сайті ДБР.

"У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття, як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не може бути проти будь-кого взагалі", - йдеться у повідомленні.

В бюро відзначили, що з'ясовуватимуть хто і за яких умов допустив журналіста до зброї.

Читайте такожУ Києві вивели десятки тисяч людей з майже всіх ТРЦ: що сталося (відео)Також вони зазначили, що можуть надати Бутусову "безплатну юридичну консультацію".

"ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження", - йдеться у заяві.

Бутусов стріляв з гаубиці

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань перевірить законність дій Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у Facebook.

На ролику він стріляє з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм, вигукуючи: "По окупантах вогонь". Він каже, що відео було знято дуже давно.

У ДБР вважають, що оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці України та дозволяє представникам держави-агресора посилювати на неї тиск.

Автор: Людмила Жерновська