В той же час в Азовському морі обстановка – без змін: на чергуванні один корабель окупантів.

У Чорному моря кількість ворожих "Калібрів" збільшилась вдвічі.

Як повідомляє прес-центр командування Військово-Морських сил ЗС України, станом на 11:00 вівторка, 23 травня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів. Із них два - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких до 16 одиниць.

За даними прес-центру, напередодні вранці в акваторії перебувало шість російських кораблів, з яких один - носій "Калібрів". На його борту було вісім ракет.

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В той же час в Азовському морі в останні дні обстановка – без змін: на чергуванні один корабель окупантів, ракетоносії відсутні.

Також поки залишається незмінною ситуація у Середземному морі, де наразі перебуває до семи ворожих кораблів, у складі цього угруповання – один носій "Калібрів" (залп до 4 ракет).

Що передувало

Нагадаємо. 15 травня стало відомо, що у Азовському морі майже вперше з повномасштабного вторгнення в Україну з’явилися російські ракетоносії. Пізніше з цієї акваторії ворог запускав "Калібри" по Україні.

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