У морях вороже корабельне угруповання збільшилося до 12 одиниць, зазначили в ОК "Південь".

РФ могла вивести в Азовське море корабель з ракетами "Калібр", щоб прикрити Кримський міст.

У прес-центрі оперативного командування "Південь" Збройних сил України у понеділок, 15 травня, прокоментували ситуацію в Азовському та Чорному морях. Зазначається, що станом на ранок корабельне угруповання російських окупантів збільшилося до 12 одиниць.

Ворог знов наростив присутність ракетоносіїв - до підводного човна доєднався надводний фрегат. "Згодом вони обидва були заведені в пункти базування. В той же час, малий ракетний корабель ще з вісьмома "Калібрами" ледь не вперше за часів повномасштабного вторгнення зайшов для виконання завдань в Азовське море, де продовжує чергування, імовірно, як ще один елемент забезпечення прикриття та захисту Кримського мосту", - припускають у "Півдні".

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Нагадаємо, 15 травня у прес-центрі командування ВМС ЗСУ повідомили про відсутність у Чорному моря ракетоносіїв, але стало відомо про присутність "Калібрів" у Азовському морі. Протягом тривалого часу жодної інформації про чергування ворожих ракетоносіїв в Азовському морі не надходило.

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський говорив, що більшість військових експертів називають маркером повного успіху української держави під час війни з РФ ліквідацію збудованого росіянами Кримського мосту.

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