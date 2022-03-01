Арестович впевнений, що ракетних ударів РФ стане менше / скріншот відео
Росія використала дві третини свого ракетного потенціалу і надалі кількість ракетних ударів по цілях в Україні буде знижуватись.
Про це сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.
"Знижується кількість ракетних ударів, тому що противник використав дві третини свого ракетного потенціала. І зараз ця традиційна "розвага" буде зводитись нанівець", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом точки-У.