В ОП прогнозують, що кількість ракетних обстрілів зменшиться.

Росія використала дві третини свого ракетного потенціалу і надалі кількість ракетних ударів по цілях в Україні буде знижуватись.

Про це сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.

"Знижується кількість ракетних ударів, тому що противник використав дві третини свого ракетного потенціала. І зараз ця традиційна "розвага" буде зводитись нанівець", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом точки-У.

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