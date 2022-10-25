Окупанти використовували міномети та артилерію, а також скидали вибухові пристрої з безпілотника.

Сьогодні російські окупанти 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини, випустивши 106 різних снарядів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни 12 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Випустили 106 різних снарядів по семи прикордонним громадам", - розповів він.

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Так, у Краснопільській громаді окупанти двічі атакували один і той же населений пункт - з безпілотника скидали вибухові пристрої.

"Середино-Будська громада двічі була під ворожими обстрілами. Спочатку близько 10:00 русня випустила 9 мін (120 мм). А близько 19:00 із САУ ударили ще 5 разів. Згодом по тим же напрямках був мінометний обстріл, 10 "приходів", - зазначив голова ОВА.

Крім того, у Юнаківській громаді о 14:00 ворог із 120 мм мінометів обстріляв одне з прикордонних сіл, а у Шалигинській - зафіксовано 7 "прильотів" по прикордонних селах з мінометів.

Водночас Миколаївська (прикордонна) громада сьогодні двічі постраждала від агресорів, що вели вогонь зі ствольної артилерії, - там зафіксовано 18 прильотів.

Також близько 18:30 ворог ймовірно із самохідної артилерійської установик стріляв по прикордонним населеним пунктам Зноб-Новгородської громади - зафіксовано 8 "прильотів".

За словами Живицького, у вищезгаданих випадках минулося без жертв.

"Білопільська громада: ввечері був мінометний обстріл з території РФ. Загалом 27 прильотів. Один зі снарядів поцілив у будинок мирних жителів. Вирує пожежа, на щастя люди живі", - додав він.

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Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький спростував перекидання новомобілізованих окупантів до державного кордону в районі Сумщини.

За його словами, днями з'явилася інформація про мобілізованих загарбників біля українських кордонів, однак запевнив, що на цей момент жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

При цьому загарбники продовжують постійні обстріли прикордоння Сумщини. Зокрема вчора окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади області.

"Протягом дня росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Ворог вів вогонь по Середино-Будській, Шалигинській, Юнаківській та Великописарівській громадах", - зазначив Живицький.

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