Осколкові поранення отримала 68-річна жінка, її госпіталізували.

Окупанти в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Ворог завдав вогневого ураження із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

Відео дня

Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися 6 громад.

"В результаті обстрілу в одному з населених пунктів пошкоджені школа, дитячий садок, сільрада, водонапірна вежа, пам'ятник, розбиті вулиці та городи, пошкоджені 2 житлових будинки, лінія електропередач. Серед постраждалих 68 - річна жінка, яка отримала осколкові поранення і знаходиться в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Сумщині: деталі

Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький спростував перекидання новомобілізованих окупантів до державного кордону в районі Сумщина.

За його словами, днями з'явилася інформація про мобілізованих загарбників біля українських кордонів, однак запевнив, що на цей момент жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

"Ситуація наступна: на території областей Росії, що межують з Сумською областю, на відстані близько 120 км від кордону України дійсно перебувають російські новобранці. Вони розташовуються в навчальних центрах. На який напрямок їх перекинуть - поки не зрозуміло. Чи буде це Сумщина? - не факт", - зазначив Живицький.

22 жовтня протягом дня на Сумщині зафіксовано 143 "парафії" від ворожих обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: