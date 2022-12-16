Російські споруди не змінилися з часів Другої світової війни.

Росія повертається до ведення позиційної війни в Україні. Оборонні споруди окупантів зводяться за методиками Другої світової війни. Вони вразливі до непрямих ударів сучасною високоточною зброєю.

Такими висновками поділилися експерти британської розвідки у свіжому традиційному звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "Як показують знімки, в останні тижні російські війська продовжували витрачати значні зусилля на будівництво великих оборонних позицій уздовж лінії фронту. Ймовірно, пріоритетним для них є північний сектор навколо міста Сватове".

Експерти відзначили, що ворожі споруди будуються за принципами Другої світової війни. Найімовірніше, вони вразливі для ударів сучасною високоточною зброєю.

Відео дня

"Будівництво великих оборонних ліній є ще однією ілюстрацією того, що Росія повертається до позиційної війни, від якої в останні десятиліття значною мірою відмовилася більшість сучасних західних армій", — підсумували в британській розвідці.

Окупанти будують захисні укріплення

Раніше в британській розвідці повідомляли, що в районі Сватового викопана система траншей загальною протяжністю 60 кілометрів. При цьому глибина оборони рашистів залишається під питанням.

Біля Мелітополя окупанти теж намагаються вибудовувати захист. Вони виселили людей у селі Полянівка і звезли туди бетонні плити.

За даними української розвідки, укріплені райони зводяться навіть у Криму. Їх організовують на півночі тимчасово окупованого півострова, неподалік від Джанкоя.

Вас также могут заинтересовать новости: