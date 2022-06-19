По сєвєродонецькому "Азоту" вдарили двічі.

На Сєверодонецькому напрямку дуже непроста ситуація. Окупанти здійснюють обстріли і ведуть цілодобову розвідку.

Як зазначили в Генштабі, тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

В напрямку міста окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Поблизу Білої Гори, Мирної Долини - авіаційні удари. В районі Верхньокам’янки завдали ракетного удару.

"Наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування", - зазначили в Генштабі.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що російські військові знову потужно обстріляні райони поблизу мостів, по сєвєродонецькому "Азоту" вдарили двічі – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд.

За його словами, в Сєвєродонецьку ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. В Генштабі сповіщають, що цілодобову повітряну розвідку проводять із застосуванням БпЛА "Орлан-10".

Ситуація в Сєвєродонецьке: що варто знати

Як писав УНІАН, станом на ранок 18 червня було відомо, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із декількох напрямків. В самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

"Гаряче" в селах-сателітах обласного центру та Тошківці, Золотому.

Російські окупанти штурмували селища біля Сєвєродонецька. У населеному пункті Метьолкіне ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

Британська розвідка сповіщала, що Росія в односторонньому порядку оголошує так звані "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців з Сєвєродонецька. Населення міста депортують вглиб тимчасово окупованої території.

Мирні жителі, які перебувають у сховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовилися від евакуації.

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