РФ знищила три українські гелікоптери під Павлоградом, це вдруге за два місяці, - Forbes

Гелікоптери було знищено на пункті переозброєння та дозаправки.

Вдруге за два місяці українські гелікоптери приземлилися поблизу лінії фронту на сході України для дозаправки та переозброєння - і були помічені російським безпілотником, що летів над ними.

Як пише Forbes, через кілька хвилин російська балістична ракета "Іскандер" вдарила по гелікоптерах, підірвавши три одиниці цієї техніки біля Павлограда.

Ця втрата є нищівною для невеликих авіаційних сил української армії. За даними видання, постраждали пара ударних вертольотів Мі-24 і штурмовий вертоліт Мі-17, що їх супроводжував. Гвинтокрили виконували денні завдання в суботу, приземлилися на так званому "передовому пункті озброєння та дозаправки" (FARP), перш ніж їх помітив ворожий дрон.

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FARP - це поле поблизу лінії фронту, де гелікоптери можуть безпечно приземлитися, щоб війська підтримки могли примчати з вантажівками, навантаженими пальним і боєприпасами. Ідея полягає в тому, щоб екіпажі гелікоптерів швидко завершили дозаправку та переозброєння та вилетіли до того, як ворог зможе націлитися.

Українці щодня проводять операції FARP, оскільки їхні гелікоптери виконують місії на низькій висоті вздовж лінії фронту - доставляють провізію, доставляють поранених військових і кидають некеровані ракети на російські сили.

Протягом перших двох років широкомасштабної війни FARP були відносно безпечними - ймовірно, через те, що українська ППО захищала пункти заправки. Процес виявлення цілей і отримання дозволу на атаку був повільним.

Але боєприпаси української ППО закінчилися. Росія навчилася швидше наводитися та атакувати.

"Росія використовує нову технологію для покращення зв’язку між датчиками та стрільцями", - написав прапорщик британської армії Блер Баттерсбі.

Цієї весни російські безпілотники заходили глибше в український тил. Російські ракети та бомби почали націлюватися на найбільш вразливі та цінні українські засоби в тилу.

Американський генерал Клер Гілл і його колега майор Бріджит Дей передбачили цю проблему ще три роки тому. Армія США звикла встановлювати великі FARP для десятків гелікоптерів. Але часи змінилися.

"Тільки тому, що це спрацювало в минулому, не обов’язково означає, що це можна буде повторити. Концепція великих FARP має невеликі шанси на виживання", - написали Гілл і Дей.

Вони мали рацію навіть у випадках, коли FARP менші. 13 березня або незадовго до цього російський безпілотник помітив трійку штурмових вертольотів Мі-8 або Мі-17 зі складу 12-ї бригади армійської авіації української армії, які переозброювалися в полі в Новопавлівці.

Ракета "Іскандер" знищила два гелікоптери та вбивши щонайменше двох пілотів. Через два місяці це повторилося - і приблизно в тій самій місцевості.

З лютого 2022 року українці втратили 40 вертольотів. Але вони відреставрували деякі старі судна, а також отримують, як допомогу від своїх іноземних союзників. Однак це не означає, що українська армія не повинна хвилюватися. Кожен втрачений гелікоптер може означати двох або більше загиблих або поранених членів екіпажу, а досвідчених авіаторів важче замінити, ніж борти.

"Втрати на вразливих FARP можуть продовжуватися, якщо українці не прискорять процедури переозброєння та дозаправки, не додадуть більше протиповітряної оборони над FARP або не перейдуть до безпечніших нічних операцій - або якоїсь комбінації всіх трьох", - пише видання.

Авіація для України

У серпні минулого року стало відомо, що Чехія передасть Україні партію вертольотів Мі-24В. Як повідомила міністр оборони країни Яна Чернохова, замість цих старих вертольотів чеська армія отримає нові вертольоти типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper від США.

Вона підкреслила, що вертольоти Мі-24В відмінно впоралися із завданнями і прослужили навіть довше, ніж очікувалося.

Пізніше повідомлялося, що Україна незабаром може отримати вертольоти Мі-24 і Мі-35 від Чехії.

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