Через стихійні поховання загиблих, відсутність їжі, ліків та якісної питної води, окуповане росіянами місто перебуває на межі епідеміологічної та екологічної катастрофи.

Влада розраховує на пряме втручання міжнародних інституцій через ризик епідемії в Маріуполі, у зв’язку із стихійними похованнями загиблих, відсутністю їжі, ліків та належної якісності питної води.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він наголосив, що окрім морального жаху через стихійні поховання загиблих людей, все окуповане російськими загарбниками місто наразі перебуває на межі епідеміологічної та екологічної катастрофи.

"Російську Федерацію взагалі не турбують люди. Це вже доведено тим, як вони ведуть війну проти мирного українського населення. Тому, ми дуже розраховуємо на пряме втручання міжнародних інституцій, тому що ризик епідемії в Маріуполі надвисокий. Це і трупний яд, який розтікається через "лівньовки" під час дощу, це і підірваний імунітет наших людей, які майже три місяці не отримують нормальної їжі та якісної питної води, а також фактичну відсутність медицини у місті", - зазначив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що ті лікарні, які начебто розпочали роботу –це фікція.

"Що це за лікарні, в яких працює три людини", - констатував Андрющенко.

Радник мера Маріуполя акцентував, що до відсутності медичного супроводження та ліків у місті, додаються проблеми з вивозом сміття та природні процеси підвищення температури повітря влітку.

"В місті на сьогоднішній день санітарний жах. Картина, яка може бути перед епідемією - це, на жаль, точно про Маріуполь. І йдеться в кращому випадку про загрозу холери, можуть бути набагато страшніше захворювання",- підкреслив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя зауважив на тому, що допомоги мешканцям міста від російських окупантів точно ніхто не очікує.

"Наскільки мені відомо, переговорні групи на державному рівні постійно займаються питанням епідеміологічної загрози. Переговорний процес триває, але як завжди, коли з іншого боку російська сторона, він дуже складний. Українська сторона робить все, щоб допомогти та вирішити",- повідомив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя зазначив, що в місті 60% повністю зруйнованого приватного житла, включаючи багатоповерхівки, всі інші будівлі в різному ступені пошкодження.

"Тому, нас ще чекають багато страшних знахідок тіл загиблих у зруйнованих та пошкоджених будівлях",- акцентував Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що в місті ще залишилася невеличка частина вцілілих територій.

"Там, де окупанти дуже швидко пройшли - це частково Приморський район. Але, взагалі, неможливо сказати, що в місті залишився хоч один вцілілий район, в якому можна жити. Таких місць, на жаль, немає",- констатував Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Маріуполі під завалами зруйнованої багатоповерхівки, у підвалі знайдено майже 200 тіл загиблих.

Місто практично зруйновано російськими окупантами, там давно немає світла, води, тепла.

17 травня менеджер ВООЗ з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан заявила, що організація готує вакцини від холери, через можливий спалах епідемії в Маріуполі.

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