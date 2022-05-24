Коридор буде відкритий зранку 25 травня.

В Росії анонсували відкриття гуманітарного коридору для іноземних суден з порту Маріуполя.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на Міністерство оборони РФ.

"ЗС РФ відкриють гуманітарний коридор у напрямку Чорного моря для безпечного виходу іноземних суден з порту Маріуполь", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що цей коридор буде відкритий з 8:00 середи, 25 травня.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 травня прес-секретар мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти намагаються відновити роботу порту, проводять розмінування і розчищення акваторії моря.

Раніше повідомлялося, що в українських морських портах заблоковано 70 суден, при цьому 6 з них, які оперують під іноземними прапорами – у Маріуполі.

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