На допитах співробітники ФСБ "вибивали" із місцевих мешканів імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію.

Чоловік із деокупованого Куп'янська розповів Службі безпеки України, що представники російської ФСБ катували людей струмом, погрожували стратою і випалювали паяльником хрести на тілі.

Як повідомляє прес-служба СБУ, через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ, які облаштувалися в окупованому Куп'янську.

"З цієї кімнати завжди було багато криків", - згадує куп'янчанин, який був незаконно ув'язнений російсько-окупаційними військами.

За його словами, на допитах співробітники ФСБ "вибивали" із місцевих мешканів імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію.

Росіяни також погрожували затриманим стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

"Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю - я в мішку був… Били битами чи залізними трубами", - розповів чоловік.

Він додав, декому окупанти випалювали паяльниками хрести на тілі.

Зазначається, що умови тримання незаконно ув'язнених українців також були жахливими: у невеличкій, призначеній на 2 особи камері, утримувалося 8 людей.

"Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і РФ", - наголосили в СБУ.

Наразі відомство проводить оперативно-слідчі дії для встановлення усіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур російських загарбників.

16 вересня стало відомо, що українські воїни повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області. Ворога вибили з лівобережної частини міста.

Викрито воєнні злочини росіян на деокупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

Сьогодні, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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