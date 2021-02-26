За словами міністра оборони, існує можливість виникнення воєнної загрози для України з півночі, де РФ та Білорусь планують провести широкомасштабне військове навчання в 2021 році.

Росія веде підготовку до розміщення в Автономній Республіці Крим ядерної зброї.

Про це йдеться у повідомленні міністра оборони України Андрія Тарана на сайті відомства.

За його словами, останні сім років в Криму відбувається "окупація-мілітаризація-ізоляція". При цьому міністр зазначив, що з 2014 року в тимчасово окупованому Росією Криму створено міжвидове угруповання військ, у складі якого новосформований 22-й армійський корпус (Сімферополь) та дві нові дивізії 4-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (27-а змішана авіаційна дивізія та 31-а дивізія протиповітряної оборони). Також удвічі збільшено кількість бойових кораблів і катерів Чорноморського флоту. Чисельність російських військовослужбовців на півострові зросла майже у 1,5 рази, до близько 33 тис. військовослужбовців.

"Перетворення Кримського півострова на військову базу є загрозою не тільки для України, але й для всіх країн Чорноморського басейну, та й, зрештою, і для всього цивілізованого світу. Москва неприховано демонструє готовність просувати свої інтереси із застосуванням воєнної сили. Під час заходів оперативної та бойової підготовки російські війська постійно відпрацьовують елементи ведення наступальної операції на землі, у повітрі та на морі", - йдеться у повідомленні.

Водночас, крім Криму, існує можливість виникнення воєнної загрози для України і з півночі, де Російська Федерація та Республіка Білорусь планують провести широкомасштабне військове навчання у 2021 році ("Запад-2021"). "Наразі ми ретельно відстежуємо ситуацію на тому напрямку", - наголосив Таран.

Також він додає, що Росія з 2014 року не припиняє нарощувати бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України. "За цей час у військах Західного та Південного військових округів створено дві загальновійськові армії — 20-та зі штабом у Воронежі та 8-а зі штабом в Новочеркаську (Ростовська область). На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей Кремль створив та утримує 1-й і 2-й армійські корпуси штатною чисельністю близько 35 тис. військовослужбовців", - повідомив міністр.

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Він наголосив, що загалом поблизу кордону України Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю понад 86 тисяч осіб. "У пріоритетному порядку вони оснащуються новітніми та модернізованими зразками озброєння та військової техніки, зокрема: оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер", реактивними системами залпового вогню "Торнадо", важкими вогнеметними системами типу ТОС-1, багатофункціональними винищувачами та фронтовими бомбардувальниками, надводними кораблями та підводними човнами з крилатими ракетами морського базування", - додав міністр.

Таран наголосив, що Україна тверезо оцінює загрози від Російської Федерації. "Ми винесли та засвоїли уроки семирічної давнини. Наші Збройні сили зразка 2014 і 2021 року — це дві різні армії. Ми сильніші і впевненіші", - додав він. При цьому є необхідність колективної євроатлантичної оборони, частиною якої прагне стати Україна.

"Наші друзі і партнери твердо знають: Крим — це Україна. Нагадаємо про це і ворогам", - сказав Таран.

Анексія Криму

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових та організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

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Автор: Надя Пришляк