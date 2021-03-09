Представник окремих районів Донецької області в ТКГ допускає, що РФ розглядає варіант «консервації» конфлікту за абхазьким зразком.

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш вважає, що Росія може готувати військову провокацію, мета якої - введення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей «російських миротворців».

Про це Гармаш повідомив у Facebook.

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Він нагадав, що німцями та французами завершені в рамках «нормандського формату» роботи над «пропозиціями щодо кластерів» - напрацьовані кроки, на базі яких можна створити дорожню карту припинення війни. Зараз очікується реакція на ці кроки Російської Федерації.

«Незадоволені ситуацією в «нормандській четвірці» (західними «пропозиціями щодо кластерів») і бачачи, що втрачають ініціативу, росіяни готують на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО «російських миротворців». Боячись, що провокація може викликати контрнаступ ВСУ - готуються до оборони», - написав Гармаш.

На його думку, мета провокації та введення «миротворців» - створити на Донбасі нову реальність, яка зробить невигідні для Росії германо-французькі «пропозиції щодо кластерів» уже неактуальними та дозволить законсервувати конфлікт за абхазьким зразком.

«Тобто переформатування регіону в, по суті, військову базу РФ під виглядом безлюдних «ДНР/ЛНР» і можливості відновлення військових дій у будь-який потрібний Москві момент», - припустив Гармаш.

Він вважає, що раз сценарій із приєднанням України до «ДНР/ЛНР» не виходить, а геополітичний фон стає несприятливим, - Москва «починає грати вдовгу».

Гармаш зазначив, що в нинішній ситуації важливо відрізнити провокацію від наступу, правильно оцінювати дії противника і реагувати адекватно, не даючи приводу для введення «миротворців».

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Автор: Інна Андаліцька