За словами Табаха, ворог діє непередбачувано і нелогічно, тому пояснити його дії неможливо.

Росія може готувати удар з метою подальшого захоплення по Одесі та Дніпру, вважає капітан першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табах.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає "Суспільне".

"Росія діє непередбачувано, нелогічно, і пояснити їхні дії неможливо. Вбивство заради вбивства, такий культ смерті. І своєї і чужої. Незрозумілі ці дії. Очікувати можна всього, і до всього треба готуватися", - каже Табах.

За його оцінкою, Генштаб ЗСУ нині діє набагато грамотніше, ніж це робили під час підготовки до вторгнення.

"Зараз для мене видно, і що кажуть мої товариші - і українські, і американські військові, що є такі симптоми, що Росія показує, що хоче поділити Україну, зробивши сильний удар по Дніпру та Одесі. І ось ці розвідувальні польоти, і розвідка, що у них є. І видно, що ваші ЗСУ також до цього готуються. Зараз усі працюють на час. В усіх мало часу", - наголосив офіцер.

"У росіян мало часу перегрупуватися та сколотити якесь військо, кинути його. І українці - часу у них також мало. Зараз кожна година, кожна хвилини, секунда - це життя українців та військових", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун спрогнозував, що нова фаза російського вторгнення може розпочатися вже цього тижня.

За оцінкою Генштабу, наразі російські загарбницькі сили намагаються відновити сили й ресурс для наступу на Миколаївському та Херсонському напрямках.