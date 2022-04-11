Глава держави вважає, що російське боягузтво наростає і перетворюється на катастрофу, але Україна зупинить це все.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому росіяни брешуть, що нібито не скоювали злочинів в Україні.

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення 10 квітня, яке розміщене у соціальній мережі Facebook.

"Ми захищаємося. Відповідаємо на удари. Розвиваємо наші зв'язки з партнерами. Отримуємо допомогу. Забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб. Впливаємо на глобальну дискусію. Пропонуємо та просуваємо нові санкції проти Росії. Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землю під російським прапором і вбивав наших людей. Катував наших людей. Руйнував наші міста. Мародерив і знущався", - наголосив Зеленський.

"А що робить Росія? Чим зайняті її посадовці, її пропагандисти та звичайні люди, які повторюють те, що почули по телебаченню? Вони тільки виправдовуються та заперечують. Намагаються перекласти відповідальність. Брешуть. І вже настільки втратили зв'язок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно – очевидно для всіх у світі – зробили російські війська", - зауважив президент.

"Вони кажуть про вбивства в Бучі, що це не вони, а нібито ми. Хоча для всіх очевидно, що люди були вбиті, поки російська армія контролювала це місто. Вони кажуть про ракетний удар по Краматорську, що це не вони, а нібито ми самі. Хоча це їхні пропагандисти анонсували цей удар. Хоча це з контрольованої ними території полетіли ракети. І про будь-яке наше зруйноване місто, про будь-яке наше спалене село вони кажуть однаково, що це також не вони, а нібито ми", - заявив Зеленський.

"Російські військові добрехались уже до того, що й після більш як шести тижнів війни стверджують, що нібито не влучили по жодному із цивільних об'єктів! А знаєте, чому це так? Тому що це боягузтво. Тотальне. Усіх. Знизу до верху. Вони бояться визнати, що вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було в Росії у відносинах з Україною від попередніх часів", - наголосив глава держави.

"Вони бояться визнати, що десятки років робили помилкові ставки й витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про яких думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби. А ці нікчеми були тільки в одному умільцями – у тому, щоб витягувати гроші з Росії у свої кишені. Щоб не визнавати помилки, вони робили нові помилки. Вони самі позбавили себе будь-яких політичних інструментів і, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних амбіцій, розпочали цю війну", - сказав президент.

"Вони витратили на удари по Україні вже під дві тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб і артилерійських снарядів, мін – а ми нібито винуваті. Вони катували та вбивали на нашій землі – а ми винуваті. Вони депортували сотні тисяч українців, українок, наших дітей – а все одно ми нібито винуваті", - підкреслив глава держави.

"Усе це пішло від боягузтва. Коли боягузтво наростає, воно перетворюється на катастрофу. Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватись під них. Україна все це зупинить. Російському боягузтву ніщо не допоможе. Настане день, коли їм доведеться все визнати. Визнати правду. Для цього – всі наші сили й кожна хвилина. Оборона, дипломатія, економіка, інформаційне протистояння, юридична відповідальність – на всіх напрямках у нас є алгоритми дій. Кожен державний посадовець знає свої завдання та повинен виконувати їх на сто відсотків", - наголосив Зеленський.

Раніше президент попередив про масштабну провокацію росіян у Маріуполі.

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