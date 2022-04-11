Українські захисники за добу знищили на півдні російський танк та 3 безпілотники.

На Миколаївському та Херсонському напрямку російські загарбницькі сили намагаються відновити сили і ресурс для наступу.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує оборонятися та намагається відновити сили і ресурс, щоб перейти до наступу", - йдеться у повідомленні.

"З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема', - зазначається у повідомленні.

"Під чисельними артилерійськими обстрілами наші військовослужбовці продовжують утримувати вивільнені від окупантів території. Серед трофеїв захисників України – багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

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