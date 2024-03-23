Про це заявив очільник Запорізької ОВА.

Росія має намір призвичаїти людей на тимчасово окупованих територіях України до алкоголізму: там чомусь вирішили, що людям слід більше пити.

Тож збільшення споживання алкогольних напоїв обрали як пріоритет для населення, заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його даними, планується створення нової мережі магазинів, у якій продаватимуть спиртне.

У цю ідею Росія хоче вгатити 50 млн рублів, підкреслив чиновник.

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"Замість розвитку освіти, медицини та культури, вони вирішили, що їхній пріоритет - збільшення споживання алкогольних напоїв", - оцінив Федоров політику окупантів.

Водночас мешканцям ТОТ надали можливістю слухати пропагандистське "Радіо Крим". Відповідне мовлення з'явилося на радіохвилях міста Мелітополь.

Разом з тим, машина репресій продовжує утиски населення та арештовує людей за доносами, як в радянські часи. Хоча, за словами Федорова, такі випадки більш схожі на викрадення. Від початку 2024 року їх зафіксовано майже три сотні.

"Людей затримують за доносами у нелояльності, тримають у катівнях. Всі причетні до цих злочинів понесуть відповідальність", - акцентував він.

ТОТ загрожує "нова" фільтрація

Днями спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що українцям на окупованій території слід, попри опір Росії, спробувати виїхати з ТОТ.

Він каже, що після свого прогнозованого переобрання в ролі правителя РФ Путін посилить в Україні фільтраційні заходи. Юсов заявив, що українців на ТОТ Росія сприймає за ворожі елементи. Там вже складна ситуація, але далі буде ще гірше.

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