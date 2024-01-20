Історія ліквідації ворожого ДРЛО в "Азовському трикутнику" може повторитися.

Росія необачно розмітила на аеродромі в Сочі свій черговий літак-розвідник А-50. У січні подібний екземпляр вже став жертвою Повітряних сил України в небі над акваторією Азовського моря.

Про це заявляє моніторингова група "Кримський вітер", публікуючи серію фото з А-50. Заявляється, що дані ворожого ДРЛО вже є в розпорядженні ЗСУ.

"Наші очі" все бачать: на цивільному аеродромі в Сочі тепер базується російський літак ДРЛО А-50. Такий же, як і той, який збили над Азовським морем", - стверджує проект.

Тепер цивільний аеродром в Сочі перетворюється на законну "військову ціль" армії України. "Туристам і тим, хто їде у відпустку, на замітку", - констатують там.

Січнева історія ліквідації літака А-50 РФ

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 РФ, орієнтовною вартістю до 500 млн доларів, армія України знесла 14 січня у так званому "Азовському трикутнику". Вранці наступного дня факт ліквідації А-50 підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Залужний. Це була не одинична перемога Повітряних сил України. Залужний також підтвердив знищення борту ІЛ-22 РФ.

Цього ж дня українські військові показали ролик останнього польоту А-50 Україною, а в мережу самі росіяни злили кадри "покаліченого" Іл-22 (він був весь в дірах).

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