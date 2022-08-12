Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Краматорська загинуло двоє та поранено 13 цивільних.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

"Достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних", - йдеться у повідомленні.

Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. "Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити", - додали в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, вночі по Краматорську окупанти завдали 11 ракетних ударів. Зазнали руйнувань домівки у приватному секторі.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ і зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу у напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

З метою сковування дій та недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки противник здійснює вогневе ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

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