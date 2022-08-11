В цей раз обійшлося без постраждалих.

Окупанти нанесли ракетний удар по приватному сектору Краматорська.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко та оприлюднив відео наслідкив ворожого обстрілу.

"Ракетний удар по приватному сектору у Краматорську. Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метри завглибшки. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак 3 будинки зазнали пошкоджень різної міри. Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту", - повідомив він.

Ситуація в Краматорську - що відомо

24 липня співробітники ДСНС евакуювала людей з Краматорського району Донецької області.

Станом на 27 липня найважчі бої йшли на Краматорському напрямку.

29 липня, в результаті обстрілу Краматорська був повністю зруйнований і загорівся житловий будинок. Повідомлялося про одного загиблого та п'ятеро поранених. Також було пошкоджено ще близько 20 будинків.

Під час розбору завалів житлового будинку виявлено тіло ще одного загиблого чоловіка.

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