Збочена ідеологія перетворює Росію на дивного покруча із суперечними цінностями.

Росія поступово перетворюється на сталінський СРСР через наполегливе прагнення Володимира Путіна вибудувати пряму паралель між вторгненням РФ в Україну радянсько-німецькою війною в рамках Другої Світової. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики констатують, що путінська ідеологія "Великої Вітчизняної спеціальної військової операції" не тільки відкрила поле для активності явних сталіністів, а й призводить до дрейфу всієї державної системи в бік сталінських практик управління країною.

У цьому контексті згадується заява голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, який напередодні запропонував провести націоналізацію "основних секторів" економіки, щоб полегшити економічний аспект ведення війни.

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"Путін займається побудовою помилкових історичних паралелей між війною в Україні та Великою Вітчизняною війною Радянського Союзу. Наслідування цих умов на найвищих рівнях російського уряду, ймовірно, продовжить мати внутрішні наслідки, оскільки війна триває і відкриває двері для більшої нормалізації радянської і сталінської практики у всіх гілках влади", – вважають американські аналітики.

Проблеми в російській економіці

В Росії почали відбирати підприємства у власників, які не справляються з військовими замовленнями. Поки мова йде про тимчасову передачу управління підприємствами в руки держави. Першою відомою жертвою "тимчасової націоналізації" стало підприємство НВО "Ангстрем", яке випускає спеціальні засоби радіозв'язку.

Через падіння доходів і зростання військових витрат у держбюджеті РФ утворилася діра в 3,4 трлн рублів, або $ 44 млрд. прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з бюджетом "абсолютно контрольована".

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