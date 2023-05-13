Умови, строки і вартість замовлень визначає держава, а бізнес навіть не має права відмовитися від такого "замовлення".

У Росії почали відбирати у власників підприємства, які не справляються зі спущеними їм військовими замовленнями. Поки мова йде про тимчасову передачу управління підприємствами в руки держави, пише "РБК".

За інформацією видання, першою відомою жертвою "тимчасової націоналізації" стало підприємство НВО "Ангстрем", яке спеціалізується на виробництві спеціальних засобів радіозв'язку та електроніки. Фактичним його власником є олігарх, колишній топ-чиновник Леонід Рейман.

"Управлінням займеться дочірній холдинг "Ростеха" зі спеціалізацією в сфері радіоелектроніки. Це вимушена міра, яка носить тимчасовий характер. "Ростеху" поставлено завдання - допомогти колегам грамотно вибудувати процеси для якісного виконання держоборонзамовлення", - заявило джерело РБК.

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Причиною зриву оборонного замовлення заводом "Ангстрем" названо дефіцит комплектуючих.

Відзначається, що ще в березні Володимир Путін видав указ, що дозволяє тимчасово відбирати у власників бізнесу права на управління підприємствами, які зривають терміни за державним оборонним замовленням. Однак в цьому ж указі прямо позначена умова для застосування такого заходу — в Росії має бути оголошено воєнний стан. Зараз він є тільки на підконтрольних РФ українських територіях.

Промислова мобілізація в Росії

Після провалу бліцкригу навесні минулого року Кремль усвідомив, що війна перейшла в затяжну фазу і почав так звану "промислову мобілізацію". Фактично вона стартувала влітку.

Тоді був прийнятий спеціальний закон, який дозволяв Міноборони, спецслужбам та іншим держустановам, що формують держоборонзамовлення, в односторонньому порядку змінювати умови контрактів з підрядниками. Також бізнесу заборонили відмовлятися від запропонованих контрактів, навіть якщо їх не влаштовують позначені в контракті умови і вартість замовлення.

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